Росприроднадзор выдал предостережение арендатору причала на Преголе

Росприроднадзор по СЗФО объявил предостережение арендатору причала, расположенного в акватории реки Преголя в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что причал находится в аренде у индивидуального предпринимателя, но договор водопользования не оформлен.

«Ранее арендатор обращался за оформлением договора водопользования, но получил отказ, так как участок акватории реки Преголя, на котором организовано причальное сооружение, препятствует развитию архитектурно-градостроительной концепции по благоустройству набережной», - сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, подчеркнув, что арендатору необходимо принять меры по оформлению права пользования рекой Преголя либо освободить участок акватории от причала.