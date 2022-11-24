Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 28 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 5,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1.