Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 28 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 5,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 4,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 1.