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НовостиОбщество24 ноября 2022 16:10

Калининградская компания заплатила налоги после ареста офиса

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили компанию в Калининграде погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Занимающаяся издательской деятельностью организация задолжала государству 271 тысячу рублей и не погасила задолженность в установленные сроки. Поэтому были приняты меры принудительного взыскания: на помещение, в котором находился офис фирмы, судебный пристав наложил арест.

Это сразу же побудило организацию перечислить всю сумму задолженности на депозитный счет отделения.