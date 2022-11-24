Калининградская компания заплатила налоги после ареста офиса

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили компанию в Калининграде погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Занимающаяся издательской деятельностью организация задолжала государству 271 тысячу рублей и не погасила задолженность в установленные сроки. Поэтому были приняты меры принудительного взыскания: на помещение, в котором находился офис фирмы, судебный пристав наложил арест.

Это сразу же побудило организацию перечислить всю сумму задолженности на депозитный счет отделения.