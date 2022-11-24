Калининградская компания заплатила налоги после ареста офиса

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Фото: Служба судебных приставов
Приставы заставили компанию в Калининграде погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Занимающаяся издательской деятельностью организация задолжала государству 271 тысячу рублей и не погасила задолженность в установленные сроки. Поэтому были приняты меры принудительного взыскания: на помещение, в котором находился офис фирмы, судебный пристав наложил арест.
Это сразу же побудило организацию перечислить всю сумму задолженности на депозитный счет отделения.