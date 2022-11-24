Калининградца приговорили к 350 часам работ за спаивание подростка

Жителя Славского района признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие спиртного. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2021 года 16-летний подросток приехал в гости к своей знакомой. В это время дома находились мать знакомой и ее 39-летний сожитель, который склонил несовершеннолетнего к употреблению алкоголя.

Кроме того, в январе и феврале 2022 года также склонял подростка к употреблению спиртного, когда он приезжал в гости к знакомой.

Суд назначил мужчине наказание в виде 350 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.