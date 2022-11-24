Калининградская сборная завоевала 13 медалей международного турнира по пауэрлифтингу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Туле прошел международный турнир по пауэрлифтингу. Сильнейших во всех дисциплинах силового троеборья определяли более 500 представителей 14 государств мира, в том числе атлеты из 60 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Часть спортсменов соревновалась только в отдельной дисциплине «жим лёжа». В этом компоненте сборная Калининградской области вновь доказала высочайший уровень подготовки. Подопечные Артёма Тавастшерны, Олега Косенкова, Анатолия Салькова, Александра Гузенко и Бориса Сороки завоевали в личных зачетах четыре золотые, шесть серебряных, одну бронзовую награду и два командных кубка золотого и бронзового достоинства среди мужчин в жиме и жиме классическом.

Первенство в женской весовой категории «до 63 килограммов» праздновала мастер спорта России международного класса и рекордсменка мира Арина Демидова. В экипировке она зафиксировала в лучшей попытке штангу весом 162,5 килограмма, а в аналогичном упражнении без специализированной экипировки покорившиеся ей 115 килограммов стали новым рекордом страны среди юниорок. Оба результата принесли талантливой воспитаннице спортивной школы Мамоново серебряные медали абсолютного зачёта среди женщин.

Чемпион мира и Европы Олег Смирнов победил в жиме среди мужчин весом до 59 килограммов, в лучшей попытке зафиксировав спортивный снаряд массой 207,5 килограмма. А в «классике» его достижение на 50 килограммов легче позволило занять второе место в аналогичной весовой категории.

Мастер спорта России международного класса Дмитрий Лучкин стал вторым в жиме среди мужчин массой до 74 килограммов, пожав 250-килограммовую штангу. Его 187,5 килограммов в «классике» принесли золотую медаль.

Две бронзы и серебро в классическом дивизионе оформили Артём Тавастшерна, Андрей Хван и Степан Жилин, соперничавшие среди мужчин весом до 74, до 66 и до 83 килограммов. В лучших подходах их штанги весили 180, 182,5 и 130 килограммов соответственно.