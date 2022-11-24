Мобилизованных калининградцев и их семьи освободили от пеней за ЖКХ и капремонт

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Фото: архив "КП"
Мобилизованных жителей Калининградской области и их семьи освободили от уплаты пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такое право будет действовать на весь срок заключенного мобилизованным контракта.
Чтобы оформить освобождение от пеней, следует обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ и собрать пакет документов:
1. Заявление об освобождении от начисления пеней.
2. Документ, удостоверяющий личность и место регистрации.
3. Документ о заключении контакта мобилизованного военнослужащего.
4. Свидетельство о браке.
5. Свидетельства о рождении детей.
6. Справку об инвалидности ребенка в возрасте до 18 лет.
7. Справку из вуза или колледжа, подтверждающую, что человек в возрасте от 18 до 23 лет учится очно.
8. Копии квитанций за коммунальные услуги и взноса на капремонт за период, предшествующий заключению контракта.
9. Документ, подтверждающий право на жилое помещение в Калининградской области, принадлежность его заявителю.
10. Документы, подтверждающие статус в качестве члена семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации.
11. Согласие на обработку персональных данных.