Мобилизованных калининградцев и их семьи освободили от пеней за ЖКХ и капремонт

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Мобилизованных жителей Калининградской области и их семьи освободили от уплаты пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и капремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое право будет действовать на весь срок заключенного мобилизованным контракта.

Чтобы оформить освобождение от пеней, следует обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ и собрать пакет документов:

1. Заявление об освобождении от начисления пеней.

2. Документ, удостоверяющий личность и место регистрации.

3. Документ о заключении контакта мобилизованного военнослужащего.

4. Свидетельство о браке.

5. Свидетельства о рождении детей.

6. Справку об инвалидности ребенка в возрасте до 18 лет.

7. Справку из вуза или колледжа, подтверждающую, что человек в возрасте от 18 до 23 лет учится очно.

8. Копии квитанций за коммунальные услуги и взноса на капремонт за период, предшествующий заключению контракта.

9. Документ, подтверждающий право на жилое помещение в Калининградской области, принадлежность его заявителю.

10. Документы, подтверждающие статус в качестве члена семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации.

11. Согласие на обработку персональных данных.