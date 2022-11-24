В Калининградской области повышается пособие патронатным семьям

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В 2023 году в Калининградской области повышается размер пособия на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Со следующего года оно составит 80% от величины прожиточного минимума на ребенка - не менее 11 489 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«При ежегодной индексации прожиточного минимума с 1 января сумма выплаты также будет повышаться. В перспективе планируется установить пособие в размере ста процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Сейчас меру социальной поддержки получают семьи, воспитывающие более 1 800 детей», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, в 2022 году выплата уже повышалась на 26% от среднего размера пособия. Сейчас она составляет 10 404 рубля. При ее назначении не учитывается величина среднедушевого дохода семьи и не применяются критерии нуждаемости.

Кроме того, приемному родителю, патронатному воспитателю выплачивается ежемесячное вознаграждение 6 240 рублей на первого ребенка и 3 640 рублей на каждого последующего. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, будет осуществляться доплата в размере 50 процентов от установленного вознаграждения.

Также только для получателей этой меры соцподдержки предусмотрена ежегодная выплата 4 тысяч рублей на подготовку ребенка к началу учебного года в школе. При окончании подростком среднего общеобразовательного учреждения предоставляется единовременное денежное пособие в размере 5 500 рублей.