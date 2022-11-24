Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в Советске, в котором погиб ребенок

. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Советска взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла вечером в среду, 23 ноября на улице Шевченко. В квартире на четвертом этаже произошел пожар в кухне и коридоре.

На момент происшествия в квартире находилась женщина с тремя малолетними детьми и ее родственница. Мать смогла вынести из квартиры пятимесячного и полуторагодовалого детей, ее трехлетний сын погиб.

Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики.