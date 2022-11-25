Калининградская область вошла в топ популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru на основании данных бронирования решил определить самые популярные направления, куда мамы с детьми отправятся на зимние каникулы. Чемпионом ожидаемо стала Москва, где насчитывается 21% всех броней. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (20% и 11% броней соответственно).

Десять популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы:

1. Москва, Московская область 4292 р. / 4 ночи

2. Санкт-Петербурга, Ленинградская область 3313 р. / 4 ночи

3. Сочи, Краснодарский край 2912 р. / 5 ночей

4. Казань, Татарстан 3774 р. / 3 ночи

5. Калининград, Калининградская область 2912 р. / 5 ночей

6. Нижний Новгород, Нижегородская область 4265 р. / 3 ночи

7. Тюмень, Тюменская область 3032 р. / 3 ночи

8. Сортавала, Карелия 5295 р. / 2 ночи

9. Кисловодск, Ставропольский край 2912 р. / 5 ночей

10. Псков, Псковская область 2568 р. / 4 ночи