Жителя Озерска отправили в колонию за поджог квартиры

Житель Озерского района приговорен к лишению свободы за поджог квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе прошлого года 43-летний мужчина поругался со знакомой и решил поджечь квартиру в доме по ул. Некрасова, которой они распивали спиртное.

Злоумышленник бросил горящие спички на кресло в квартире и скрылся с места преступления. После этого в помещении начался пожар, который успели потупить соседи.

Суд приговорил поджигателя к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.