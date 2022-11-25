На ул. Карамзина калининградец повредил чужую машину

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Карамзина. Очевидцы сообщили о мужчине, который взламывал автомобиль.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину, который успел выломать решетку радиатора на припаркованном автомобиле «Ауди». 29-летний задержанный заявил, что хотел вернуть себе ранее угнанный у него автомобиль.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что автомобиль более 10 лет принадлежит 55-летнему калининградцу, зарегистрированному в доме рядом.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.