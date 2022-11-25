Область направит 300 млн на строительство газовых котельных в Балтийске, Полесске и Немане

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В ближайшие два года из областного бюджета выделят более 300 млн рублей на строительство газовых котельных в Балтийске, Полесске и Немане. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, выступая на заседании заксобрания.

По его словам, возможность подключиться к центральным тепловым сетям в Балтийске получат 37 тысяч человек.

«Мы продолжим строительство межпоселкового газопровода в Гурьевском, Гвардейском округах и газификацию населенных пунктов в 4 муниципалитетах. В 2023 году завершаем реконструкцию газопровода до поселка Черепаново, капитально отремонтируем газопровод до Балтийска и планируем подать газ до отопительного периода 2023-2024 годов», - рассказал глава региона.

Всего в 2023 году на газификацию муниципалитетов будет направлено 300 млн рублей.