Последние выходные осени в Калининграде: мокрый снег, туман и мороз

Вероятность выпадения осадков превышает 90%. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на последние выходные осени-2022 в Калининграде. В наш регион придет едва ощутимое потепление.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на субботу термометры покажут -3 градуса. Днем 26 ноября в нашем городе будет +1 и снег с дождем – вероятность выпадения осадков превышает 90%.

В воскресенье дневная температура еще немного поднимется – ожидается +2 градуса. С утра возможен туман, днем – небольшой дождь.

Атмосферное давление на выходных сохранится повышенным – 767-769 миллиметров ртутного столба. Ветра практически не будет.