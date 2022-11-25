В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 25 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 32 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

ул. Н. Карамзина 6 (школа № 56), 9, 11 (д/сад № 136), 15, 33-35, 34

ул. У. Громовой 111а

ул. Инженерная 1, 2-6

ул. Судостроительная 4, 11а, 11б, 13

пер. Киевский 1-3

ул. Тихорецкая 2, 2в, 2б, 2г, 4а, 4б, 12, 14-14а, 16а

ул. Киевская 30

ул. Белгородская 8-30

ул. Аллея смелых 31, 41-45а, 56-72, 72а

ул. Мукомольная 1-57, 2-18

ул. Черниговская 2а-4

ул. Косм. Леонова 48-56

ул. Чекистов 1-7, 9-11а, 13-15а

ул. Войнич 1 (школа № 10), 2 (д/сад № 119), 3-15

ул. Лейт. Яналова 14-16а, 18-20а

пр-кт Советский 73-79

ул. Алябьева 34-36

ул. Курганская 3

ул. Лейт. Яналова 2, 2а, 5, 5а, 10-12

ул. Курганская 1-3, 8-14

пр-кт Советский 49-55, 59

ул. Алябьева 21, 29-33, 34

С 09:00 до 18:00 электричество отключено по следующим адресам:

пл. Калинина 29-37

пр-кт Калинина 1-5, 15, 15а

пер. Калинина 8-10

ул. Ольштынская 2-4, 14

С 13:00 до 18:00 - по следующим адресам:

ул. Чайковского 49/51 (роддом № 4), 64, 68

ул. К. Маркса 15б, 17-19, 23-25, 28-38

ул. Косм. Пацаева 11, 12-14

ул. Комсомольская 26, 33-39, 38-42, 42а, 42б, 42в

ул. Шиллера 37

С 09:00 до 14:00 - по следующим адресам:

ул. Харьковская 2-20, 5а, 5-21, 21а, 22-22а, 23-47, 24-30

ул. Ремонтная 32, 119-127

пер. Ремонтный 2-6, 11-17, 12-14

ул. Ручейная 5.

Отключение холодного водоснабжения запланировано с 10:30 до 15:00 часов по адресам: ул. Горького 160а.

С 09:00 до 20:00 по адресу: ул. Инженерная 2-4.

С 09:00 до 17:00 ул. Габайдулина.