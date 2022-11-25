Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть 240 преступлений в Калининградской области

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За 10 месяцев 2022 года с помощью камер «Безопасного города» в Калининградской области раскрыто 240 преступлений. Также было пресечено более 800 административных правонарушений, сообщает пресс-служба учреждения

«С начала 2022 года операторы «Безопасного города» передали в полицию, службу 112, единые дежурные диспетчерские службы информацию почти о 4,5 тысячах событий, требующих реагирования. В ходе круглосуточного мониторинга внимание операторов привлекают такие инциденты как административные правонарушения или происшествия, кражи, порча общественного имущества, конфликты с применением физической силы, случаи нарушения общественного порядка, задымления и возгорания и т.д», - рассказали в «Безопасном городе».

Напомним, что к системе видеонаблюдения в Калининградской области подключено более 2800 видеокамер видеонаблюдения, установленных на улицах и объектах.