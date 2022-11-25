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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:07

Спасатели отбуксировали потерявшую ход лодку в районе Отрадного

Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Инспекторы ГИМС помогли двум мужчинам, лодка которых потеряла ход в море в 500 метрах от берега в районе поселка Отрадное. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

Сообщение поступило в пятницу, 25 ноября в 10:50. Резиновая лодка потеряла ход из-за неисправности двигателя. На борту находились два человека, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

На место выдвинулись инспекторы Центра ГИМС на катере БЛ-820. В 11:35 лодка была отбуксирована к берегу в районе поселка Приморье.