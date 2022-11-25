В Калининграде 25 ноября отключат освещение на 9 улицах

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде вечером в пятницу, 25 ноября, из-за ремонта трансформаторных подстанций в течение трех часов не будет работать освещение на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 16:50 до 20:00 не будет работать наружное освещение на улицах:

- ул. Дюнная;

- ул. Хрустальная;

- ул. Белгородская;

- ул. Аллея Смелых (от ул. Белгородской до ул. Дзержинского);

- пр-зд Дзержинского;

- ул. Мукомольная;

- ул. Дзержинского (от проезда Дзержинского до ул. Днепропетровской);

- дворовые территории по ул. Дзержинского.

С 16:50 до 18:00 света не будет на улицах:

- Пр. Калинина;

- Ул. Киевская (от ул. Железнодорожной до пр. Калинина).