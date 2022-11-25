В Калининграде 25 ноября отключат освещение на 9 улицах

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде вечером в пятницу, 25 ноября, из-за ремонта трансформаторных подстанций в течение трех часов не будет работать освещение на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 16:50 до 20:00 не будет работать наружное освещение на улицах:
- ул. Дюнная;
- ул. Хрустальная;
- ул. Белгородская;
- ул. Аллея Смелых (от ул. Белгородской до ул. Дзержинского);
- пр-зд Дзержинского;
- ул. Мукомольная;
- ул. Дзержинского (от проезда Дзержинского до ул. Днепропетровской);
- дворовые территории по ул. Дзержинского.
С 16:50 до 18:00 света не будет на улицах:
- Пр. Калинина;
- Ул. Киевская (от ул. Железнодорожной до пр. Калинина).