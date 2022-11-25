Калининградские аграрии нарастили посевы озимых под урожай-2023

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области озимый сев уже произведен на площади 135,9 тысяч гектаров. Это на 2,4 тысячи гектаров больше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Зерновыми культурами занято 84,4 тыс гектара, что 4,4 тыс гектара меньше, чем годом ранее. В министерстве объяснили, что альтернативой сокращения зернового производства является расширение технического клина. Основная техническая культура – рапс посеян на площади 51,5 тыс гектара. Прирост к уровню прошлого составляет 6,8 тыс гектара.

«Озимый сев велся организовано и в штатном режиме, сделан хороший задел под урожай-2023, что позволит сохранить положительную динамику сельскохозяйственного производства», - заявили в министерстве сельского хозяйства.

По данным властей, уборочная кампания-2022 в Калининградской области завершилась с новыми рекордами. Валовой сбор рапса в первоначально оприходованном весе составил 172 тыс тонн при средней урожайности 33,3 центнера. С учетом процента рефракции в весе после доработки ожидается 163 тыс тонн рапса, что является историческим максимумом в регионе.