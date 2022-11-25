В Калининграде разыскали пропавшую 71-летнюю женщину

В Калининграде местная жительница помогла 71-летней пенсионерке вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К дежурившему в микрорайоне А. Космодемьянского экипажу ППС, обратилась горожанка. Она сообщила инспекторам, что в ее автомобиле находится пожилая женщина, которая ничего не помнит о себе и не знает, где она живет.

«Дезориентированную пенсионерку без верхней одежды женщина заметила на улице Славянской. Она выглядела растерянной и смотрела на прохожих, но те лишь проходили мимо. Тогда неравнодушная горожанка остановилась, чтобы выяснить, что случилось. Оказалось, что бабушка заблудилась», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Жительница Калининграда Татьяна Алексеева и участковый Мувсар Баркинхоев успокоили пенсионерку, и вскоре она вспомнила свое имя и фамилию. Благодаря этому полицейский смог установить личность 71-летней горожанки и адрес ее проживания. Вскоре полицейские доставили женщину по месту прописки и передали родственникам.