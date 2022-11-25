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Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Енотовидные собаки на Куршской косе попались в фотоловушку, которая записывает и видео. На ролике видно пару собак. Видео публикует пресс-служба национального парка.
Обитающая на Куршской косе енотовидная собака (не путать с енотами) ведет ночной образ жизни. В теплые зимы животные разгуливают в поисках еды.
Как пояснили специалисты, к зиме енотовидная собака накапливает жировую прослойку, а ее мех становится особенно длинным и густым.
Интересно, что помимо енотовидных собак, камеры на Куршской косе сняли семейство кабанов.