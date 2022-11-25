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НовостиОбщество25 ноября 2022 16:57

Калининградцев приглашают на субботник «Хранителей руин» в старинный вокзал Георгенсвальде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: prussia39.ru

Калининградская организация «Хранители руин» готовится к проведению закрытия волонтерского сезона 2022 года. В субботу, 26 ноября волонтеры проведут субботник в старинном вокзале Георгенсвальде в Отрадном.

Напомним, сейчас возрождением здания вокзала занимается предприниматель Олег Бармина и его супруга Ксения. Они приводят в порядок поселок Заливное, где уже отреставрировали дом пастора и гостевые дома, планируют взять шефство над кирхой Постникена, хотят вернуть к жизни и здание вокзала в Отрадном. «Хранители руин» намерены им помочь 26 ноября.

К участию в субботнике приглашают всех неравнодушных – сбор у здания вокзала в 10:00.

На выезде будет организовано горячее питание, перчатки, мусорные мешки и инвентарь волонтерам предоставят.

А после работы специально для волонтеров состоится интересная экскурсия по Отрадному.