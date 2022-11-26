Библиотеке Светлогорска присвоили имя главного пушкиниста Калининграда

Центральной городской библиотеке Светлогорска присвоили имя профессора БФУ им. И. Канта, заслуженного работника культуры России, поэта Алексея Дмитровского.

Об этом сообщает пресс-служба областной научной библиотеки.

Алексей Захарович известен как великолепный пушкинист. Творчество Пушкина он знал блестяще, что нередко отмечали коллеги.

Инициатором увековечения памяти ученого-филолога стало правление Калининградского регионального отделения «Союза писателей России». Идею поддержали власти Светлогорска.

В библиотеке открылся цикл публичных просветительских мероприятий, посвященных творчеству Алексея Дмитровского и других калининградских писателей. Планируются литературные чтения, открытие тематической выставки, кинопоказы во всех библиотеках Светлогорского городского округа.