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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 6:30

После ДТП, в котором черепно-мозговую травму получил пассажир, возбуждено уголовное дело

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Краснознаменска подозревается в нарушении ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ДТП случилось в мае 2022 года в 8 утра. 33-летняя водитель «Mazda», двигаясь в сторону Краснознаменска, на закруглении участка дороги, совершая обгон, врезалась в дерево.

В результате ДТП пассажир, который ехал вместе с подозреваемой, получил мозговую травму, а также другие тяжкие телесные повреждения головы.

«Выяснилось это только через три дня, когда мужчина был госпитализирован из собственного дома. Сам пострадавший считал, что просто сильно ударился головой во время аварии, и не обращался к медикам», - заключили в УМВД.