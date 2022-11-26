Калининградец попался на взятке сотруднику «Водоканала»

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

Житель Калининграда дал взятку «в значительном размере» должностному лицу «Водоканала», им занялась ФСБ.

Как сообщат пресс-служба УФСБ России по Калининградской области, житель региона Сергея Кравченко, взамен на денежное вознаграждение рассчитывал незаконно согласовать техплан сети водоснабжения на принадлежащем его родственнику земельном участке, содержащий заведомо ложные сведения об отсутствии на данном участке коммуникаций, с целью последующего снятия с него соответствующих обременений.

За дачу взятки мужчина был признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей.