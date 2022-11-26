В Калининграде прошла международная олимпиада по философии

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде завершилась Международная олимпиада по философии, ее победителями стали студенты из Германии, Испании и России.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победителей было 6, а призеров 12. Торжественная церемония закрытия олимпиады прошла 25 ноября в Кафедральном соборе на острове Канта.

Лучшие результаты по итогам двух туров показали студенты – Аббас Джонг (Берлинский университет Гумбольдта, Германия), Вячеслав Пятаков (НИУ ВШЭ, Россия), Денис Стельмахов (ЮФУ, Россия), Хуан Вильяльба Сориано (Мадридский дистанционный университет, Испания), Юлия Федотова (МГУ им. Ломоносова, Россия) и Александр Собка (СпбГУ, Россия).

Количество иностранных студентов отметил губернатор Антон Алиханов: «Сегодня всех нас объединяет наука и философия».

В качестве подарков лауреаты получили возможность опубликовать конкурсные работы в журнале «Кантовский сборник», льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру БФУ и МГУ, ноутбуки, планшеты и умные колонки.

Завершился праздник органным концертом и световым шоу на фасаде Кафедрального собора.