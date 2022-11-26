Калининградская пловчиха выиграла золото чемпионата России в Казани

Анна Егорова.
Фото: Елена Тишина
В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде, который также был вторым этапом международных соревнований «Игры дружбы».
Спортсменка из Калининграда Анна Егорова стала победительницей на 400 м вольным стилем. Ее результат 4:00.09. Об этом сообщает Федерация плавания Калининградской области.
Соревнования в Казани проходили с 20 по 25 ноября.
Напомним, решение выступить на чемпионате России спортсменка приняла после победы на чемпионате на короткой воде во Франции.
Соревнования прошли в Шартре, калининградка завоевала две золотые медали: выиграла на дистанциях 200 метров (результат 1.55,63) и 400 метров (4.02,09) вольным стилем.