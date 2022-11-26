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НовостиСпорт26 ноября 2022 7:30

Калининградская пловчиха выиграла золото чемпионата России в Казани

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Анна Егорова.

Анна Егорова.

Фото: Елена Тишина

В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде, который также был вторым этапом международных соревнований «Игры дружбы».

Спортсменка из Калининграда Анна Егорова стала победительницей на 400 м вольным стилем. Ее результат 4:00.09. Об этом сообщает Федерация плавания Калининградской области.

Соревнования в Казани проходили с 20 по 25 ноября.

Напомним, решение выступить на чемпионате России спортсменка приняла после победы на чемпионате на короткой воде во Франции.

Соревнования прошли в Шартре, калининградка завоевала две золотые медали: выиграла на дистанциях 200 метров (результат 1.55,63) и 400 метров (4.02,09) вольным стилем.