Где в Калининграде не будет электричества в субботу

В Калининграде в субботу, 26 ноября, без электричества останутся дома на нескольких улицах. Об этом сообщают «Россети янтарь».

До 14:00 электричества не будет на улицах:

Харьковская 5А, 23-29, 31-47, 2-20, 22-22а, 28-30, 5-21;

Ремонтная 32, 119-121, 123-127;

Пер. Ремонтный 2-6, 12-14, 11-15;

Харьковская 12, 17, 24-26, 21а, 2-20;

До 20:00 без электричества будут потребители:

Курганская 1, 8-14;

Советский пр. 49-55, 63, 73-79, 59;

Алябьева 21, 29-34, 36;

Курганская 1а, 3, 6, 8-14;

Леонова 54-56; 48-52, 52а;

Чекистов 1-7, 13-15А, 9-11А, 9-11;

Войнич 1-7, 9-15, 9-15;

Яналова 2, 2А, 5, 5а, 10, 12, 14-16а, 18-20а, 49-55;

Курганская 3;

Карамзина 6, 9, 11, 15, 33, 34, 34а, 35, 37.