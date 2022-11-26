В Калининграде двое парней купили продукты в магазине, заплатив чужой картой

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининград объявила в розыск двух молодых людей, которые подозреваются краже.

По данным пресс-службы областного УМВД, 15 ноября в период с 19:00 по 21:00 парни похитили банковскую карту из кармана курки и произвели оплаты товаров в магазинах на сумму 7 000 рублей.

Действия злоумышленников попали на записи камер видеонаблюдения.

Если вам что-либо известно о личности и местонахождении данных лиц, просим сообщить об этом по телефону дежурной части: 8 (4012) 552-098, 552-092, 8-911-453-26-11.