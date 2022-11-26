В Историческом музее Москвы впервые покажут артефакты, найденные в Калининградской области

Фото: shm.ru.

В Историческом музее на Красной Площади в Москве впервые покажут уникальные предметы VI в. н.э, найденные на территории Калининградской области.

Как рассказали в музее, предметы погребального инвентаря знатных воинов, проживавших на балтийских землях в эпоху Великого переселения народов (V-VII вв. н.э.) были переданы в Исторический музей в 2022 году Институтом археологии РАН.

Уникальные артефакты были найдены при археологическом исследовании на могильнике «Алейка 7» в Зеленоградском районе в 2016-2017 гг.

На выставке впервые будут представлены самые яркие и значимые предметы из комплекса, характерные для военных элит в VI веке н.э.: оружие, элементы костюма и конской упряжи.

Один из самых ярких предметов – рог для питья с изображениями хищных и водоплавающих птиц, имеющий родство в орнаментальных и стилистических сюжетах с вещами из Центральной и Северной Европы.

Выставка работает с 30 ноября до 28 февраля.