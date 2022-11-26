В БСМП Калининграда заработал обновленный оперблок

. Фото: Правительство Калининградской области

Обновленный оперблок заработал в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Блок был открыт в 2001 году, а капремонт – свежий.

На техническое перевооружение и реорганизацию помещений оперблока из регионального бюджета было выделено более 84 млн рублей, в том числе на приобретение 13 единиц современного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Оперблок оснащен новым оборудованием, в том числе системой ламинарных потолков – потолочными устройствами подачи стерильного потока воздуха; двухблочными регулируемыми хирургическими потолочными светильниками с аварийным питанием; шестью универсальными операционными столами.

После выполненных ремонтных работ стало доступно выполнение практически всех операций по профилям «нейрохирургия», «урология», «гинекология», «хирургия», «травматология и ортопедия», в том числе высокотехнологичных.

Ежегодно здесь планируется выполнять около 6,5 тысячи операций – от 20 до 28 ежедневно.