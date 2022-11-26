В БСМП Калининграда заработал обновленный оперблок

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Фото: Правительство Калининградской области
Обновленный оперблок заработал в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Блок был открыт в 2001 году, а капремонт – свежий.
На техническое перевооружение и реорганизацию помещений оперблока из регионального бюджета было выделено более 84 млн рублей, в том числе на приобретение 13 единиц современного оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Оперблок оснащен новым оборудованием, в том числе системой ламинарных потолков – потолочными устройствами подачи стерильного потока воздуха; двухблочными регулируемыми хирургическими потолочными светильниками с аварийным питанием; шестью универсальными операционными столами.
После выполненных ремонтных работ стало доступно выполнение практически всех операций по профилям «нейрохирургия», «урология», «гинекология», «хирургия», «травматология и ортопедия», в том числе высокотехнологичных.
Ежегодно здесь планируется выполнять около 6,5 тысячи операций – от 20 до 28 ежедневно.