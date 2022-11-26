В Калининградской области к зимним условиям подготовили танки и гаубицы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области к зимнему периоду эксплуатации подготовлена вся военная и специальная техника армейского корпуса Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба флота, всего подготовлено около 2000 единиц техники: танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган» и др.

В общей сложности было использовано более 7 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 тонн пластичных смазок. Были проверены все агрегаты и системы.

Военные отметили, что работы на военной технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.