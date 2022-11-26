Гагаринский ручей в Калининграде очистили на 80 процентов

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде продолжается очистка водоемов в рамках национального проекта «Экология».

В частности, идет расчистка ручья Гагаринского совместно с Ялтинским прудом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, уже выполнено более 80% работ – расчищено 5,48 км из 6,68 км русла ручья.

Ялтинский пруд также расчистили от растительности и извлекли с помощью экскаватора-амфибии и навесного насосного оборудования более 20 тыс кубометров ила.

Кроме того, в процессе очистки река Лесная: участок расчистки протяженностью более 13 километров начинается в Гурьевском районе и заканчивается в устье водотока в Калининграде.