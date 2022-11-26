Жительница Калининграда прописала в своей квартире 19 мигрантов

В Калининграде полицейские выявили очередную «резиновую квартиру», хозяйка которой зарабатывала деньги на фиктивной регистрации иностранцев.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, калининградка в своей квартире в доме по ул. Ольштынской, прописала 19 уроженцев республик ближнего зарубежья. При этом предоставлять помещение для проживания им она не собиралась.

«За свои услуги с каждого мигранта она получала денежное вознаграждение в размере 500 рублей», - отметили в полиции.

Интересно, что женщина уже попадалась на аналогичном правонарушении. Возбуждено уголовное дело.