В Калининградской области сформировали новый состав молодежного правительства

. Фото: Правительство Калининградской области

В новый состав молодежного правительства Калининградской области вошли 36 человек – активисты, победители и финалисты региональных и федеральных проектов, участники грантовых конкурсов и молодые люди, уже работающие в госструктурах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, избранные лидеры включаются в работу правительства Калининградской области, его министерств и ведомств, участвуют в решении социально значимых проблем, создают проекты.

Отмечается, что молодежное правительство региона является консультативно-совещательным органом при правительстве области начиная с 2006 года и функционирует на общественных началах.