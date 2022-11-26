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НовостиОбщество26 ноября 2022 12:39

В Калининградской области сформировали новый состав молодежного правительства

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В новый состав молодежного правительства Калининградской области вошли 36 человек – активисты, победители и финалисты региональных и федеральных проектов, участники грантовых конкурсов и молодые люди, уже работающие в госструктурах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, избранные лидеры включаются в работу правительства Калининградской области, его министерств и ведомств, участвуют в решении социально значимых проблем, создают проекты.

Отмечается, что молодежное правительство региона является консультативно-совещательным органом при правительстве области начиная с 2006 года и функционирует на общественных началах.