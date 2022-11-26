Министр образования Калининградской области рассказала об изменениях в ГИА и ЕГЭ

. Фото: Правительство Калининградской области

Названы приблизительные сроки проведения экзаменов в Калининградской области. Досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля 2023 года, основной период стартует с 26 мая и продлится до 1 июля.

В настоящий момент принимаются заявления на сдачу экзаменов. Определиться с выбором предметов выпускники 11 класса должны до 1 февраля, у девятиклассников есть время до 1 марта.

Об этом рассказала министр образования Светлана Трусенева во время родительского онлайн-собрания.

Первые шаги к сдаче ЕГЭ школьники начнут делать уже зимой: 7 декабря выпускники напишут итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации.

«Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового сочинения принял решение об изменении с этого учебного года подхода к формированию комплектов тем творческой работы. Они будут формироваться из закрытого банка вопросов», - говорится в сообщении Монобра.

Также теперь не объявляются открытые тематические направления, комплекты для итогового сочинения будут собираться только из тех, которые использовались в прошлые годы, а их уже более полутора тысяч.

Начать подготовку к экзаменам можно уже сейчас. Демоверсии ЕГЭ-2023 опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.

Подробнее об экзаменах здесь.