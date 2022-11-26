В Калининграде «Чистота» начала принимать жалобы горожан на неубранные улицы

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде муниципальное предприятие «Чистота» организовало работу собственной диспетчерской. Звонки принимают по телефону 8 (4012) 93-00-05 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

О новшестве рассказала в субботу, 26 ноября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По ее словам, диспетчерская создана для того, чтобы наладить прямое общение с гражданами по вопросу наведения чистоты и порядка на территории города.

«Все обращения регистрируют в журнале, после передают ответственному за исполнение - в группы старшим мастерам механизированной, ручной уборки, старшему мастеру по обслуживанию зеленых зон, старшему мастеру по благоустройству», - рассказала сити-менеджер.

При этом Елена Дятлова отметила, что если вы сообщили о территории, которую нужно убрать, прошел день, а ее не убрали – не надо бить тревогу.

«Ее обязательно приведут в порядок, просто для этого нужно время. Потому что у «Чистоты» в общей сложности 825 участков для уборки. А дворников – 418 человек», - сообщила глава администрации.