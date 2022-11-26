В 2023 году в Балтийске установят бюст Владимира Егорова, в Калининграде его именем назовут улицу

В Калининграде в субботу, 26 ноября, в торжественной обстановке вспоминали Владимира Егорова. Вечер памяти бывшего командующего Балтийским флотом, экс-губернатора, почетного гражданина города и области, прошел в Доме искусств.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется присвоить имя адмирала одной из улиц в Калининграде. В 2023 году бюст Владимира Егорова будет установлен в городе Балтийске.

Отметим, сегодня имя Владимира Егорова носит Ясновская средняя общеобразовательная школа Славского района.

На торжественном мероприятии личные вещи Владимира Егорова были переданы музеям Калининградской области. Так, музею Балтфлота на временное хранение для организации выставки переданы различные сувенирные часы, награды, фотографии из семейного архива, книги, военная форма образца 2000 года.

Владимир Егоров ушел из жизни 8 июня 2022 года.