Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области выявили COVID-19

В Калининградской области за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, новые случаи так распределились по муниципалитетам:

Калининград – 12 случаев;

Черняховский городской округ – 9;

Гусевский городской округ – 6;

Светловский городской округ – 5;

Озерский городской округ – 5;

Багратионовский городской округ – 4;

Гурьевский городской округ – 3;

Советский городской округ – 2;

Балтийский городской округ – 1;

Правдинский городской округ – 1;

Зеленоградский городской округ – 1;

Светлогорский городской округ – 1.