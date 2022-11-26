Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области выявили COVID-19

В Калининградской области за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, новые случаи так распределились по муниципалитетам:
Калининград – 12 случаев;
Черняховский городской округ – 9;
Гусевский городской округ – 6;
Светловский городской округ – 5;
Озерский городской округ – 5;
Багратионовский городской округ – 4;
Гурьевский городской округ – 3;
Советский городской округ – 2;
Балтийский городской округ – 1;
Правдинский городской округ – 1;
Зеленоградский городской округ – 1;
Светлогорский городской округ – 1.