Владимир Путин наградил Сергея Елисеева Орденом Мужества

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Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества экс-председателя Правительства Херсонской области Сергея Елисеева. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Херсона.

Напомним, первый вице-премьер правительства Калининградской области возглавил херсонское правительство в начале июля 2022 года «в самый ответственный период времени».

«Благодаря Сергею Елисееву в Херсонской области удалось выстроить реально работающую систему управления, планирования и реализации социально-экономических программ. В сжатые сроки были созданы и отлажены действующие механизмы социальной поддержки населения, обеспечена выплата пенсий и пособий. В Херсонской области была налажена работа связи, электросетей, водоснабжения, общественного транспорта, заработали отделения российских банков, открыта запись на получение российского гражданства. При Сергее Елисееве был сверстан бюджет на 2022 год и начата работа над проектом бюджета на 2023 года», - сообщили в местной администрации.

Напомним, в пятницу, 25 ноября стало известно, что Елисеев возвращается в Калининград.