Исследование: Почти 40 процентов калининградцев согласны получать «серую» зарплату

. Фото: Александр Подгорчук

На «серую» зарплату сегодня согласились бы 39 процентов калининградцев. Соответствующий опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 40 процентов.

По данным исследования, мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход в полтора раза чаще женщин (49 процентов против 27 процентов).

Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди калининградцев в возрасте от 35 до 44 лет (41 процент). При этом, опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. более других лояльны к предложениям с серыми схемами (37 процентов).