Жителю Черняховска грозит срок за срубленные вербы и рябину

В Балтийский городской суд поступило уголовное дело по факту вырубки деревьев на морском побережье. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия 1 августа 2022 года житель Черняховска незаконно срубил на побережье Балтийского моря семь деревьев породы «Верба» и одно дерево породы «Рябина». Ущерб местной администрации оценили в 207 740 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершено в особо крупном размере».

Судебное заседание по делу назначено на 6 декабря.