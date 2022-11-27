Калининградцу придется заплатить 140 тысяч за лечение избитой им женщины

. Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевске с осужденного взысканы расходы на лечение потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте этого года мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он избил женщину, которая получила тяжелые травмы и проходила лечение. Сумма лечения составила 141 тысячу рублей за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с осужденного затрат территориального фонда на лечение потерпевшей. Суд удовлетворил требования в полном объеме.