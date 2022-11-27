В Балтийске отметили День морской пехоты России

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню морской пехоты. На плацу бригады состоялся митинг, на котором морских пехотинцев поздравили командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

В своем выступлении Виктор Лиина отметил, что морская пехота является своеобразной «визитной карточкой» Балтийского флота, элитой Военно-Морского флота.

«Сегодня личный состав бригады выполняет задачи специальной военной операции», - сказал командующий Балтийским флотом. «За мужество, отвагу и профессионализм, проявленные на поле боя, большое количество военнослужащих соединения морской пехоты награждены государственными наградами, а подвиг гвардии капитана Владимира Носова отмечен высшей государственной наградой – «Звездой Героя» посмертно. За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов бригада награждена орденом «Жукова». От имени Военного совета Балтийского флота сердечно поздравляю ветеранов и личный состав соединения с Днем образования морской пехоты России!», - сказал он.

На мероприятии прошла церемония награждения военнослужащих соединения морской пехоты государственными наградами. В числе награжденных около 40 военнослужащих — офицерский, сержантский и рядовой состав, удостоенные высоких наград — орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова, Жукова.