Садоводы пожаловались на сбросы стоков в реку Гурьевка

В Росприроднадзор поступило более 10 обращений от садоводов СНТ «Клубничка» в Гурьевске, которые сообщили о периодических залповых сбросах белесых сточных вод с неприятным запахом в канал, впадающий в реку Гурьевка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы в ходе проверки зафиксировали белесую пленку в замутненных сточных водах, сбрасываемых через выпуск сточных вод с территории одного из предприятий.

«При сбросе стоков в канале образуется пена. От воды исходит запах канализации. Уже отобраны пробы сточных вод на выпуске и в канале, а также донных отложений. Образцы будут исследоваться на множество показателей, среди которых преобладают органические вещества, биогенные соединения и тяжелые металлы. После получения результатов управление примет процессуальное решение», - заявили в пресс-службе Росприроднадзора.