На морские грузоперевозки в Калининград выделят 3,8 млрд рублей

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Правительство России выделит Росморречфлоту на субсидирование морских перевозок грузов в Калининградскую область и из нее в 2023 году 3,88 млрд рублей, следует из приложения к закону «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Деньги будут выделены «российским организациям для возмещения расходов в условиях внешнего санкционного воздействия».

Субсидии будут направляться предприятиям, которые занимаются перевозкой грузов морским путем, с целью уменьшения стоимости этого вида услуг. Это позволит снизить действующий тариф и финансовую нагрузку на организации и предприятия, которые вынуждены пользоваться морскими перевозками из-за санкций.