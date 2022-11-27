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НовостиОбщество27 ноября 2022 14:47

Коронавирус за сутки выявили 9 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

За сутки в Калининградской области было выявлено 44 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 1.