В Нестерове чиновницу подозревают в превышении полномочий

В отношении начальника управления социальной защиты населения администрации Нестеровского района возбуждено уголовное дело. Чиновницу подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, летом 2021 года управление заключило социальный контракт с одним из индивидуальных предпринимателей, в рамках которого женщине выплатили 250 тыс. рублей на реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом, она должна была вернуть деньги в случае прекращения деятельности.

По данным следствия в апреле 2022 года чиновница узнала, что женщина перестала заниматься предпринимательством, но помогла ей подготовить документы, чтобы не возвращать деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.