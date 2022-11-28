Где в Калининграде отключат электричество в понедельник

В Калининграде в понедельник, 28 ноября, на нескольких улицах запланированы отключения подачи электричества. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 11:00 электричество отключат по адресу: Клиническая, 25.

С 9:00 до 20:00 электричества не будет:

Чапаева 2, 6а, 8а, 12а, 22, 25;

Огарева 33б, 33в, 38

Пер. Каштановый 1, 4

Каштановая ал 37а,33а

Пр. Мира 89-89а,91-91а, 106, 124, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89-89а,91-91а, 102, 104, 104а,

ул. Каштановая аллея, 33а, 37а, 42;

ул. Огарёва, 33б, 33в, 38;

пер. Каштановый, 1, 4;

пер. Трамвайный, 1-14, 16, 24-50, 31-41, 2-12, 12 а

Д/САД № 46 пер. Трамвайный 52

Д/САД № 26 пер. Трамвайный 13

ул. Киевская, 6-22, 22а, 25;

ул. Генделя, 5;

ул. Брамса, 9, 19-23, 2а, 17, 23, 11-17, 19-23

ул. Носова, 2-8, 10-16;

ул. Грекова, 2а,2-6, 6а-8а;

ул. Кронштадтская, 2-8, 10-12.

С 13:00 до 15:00 без электричества потребители:

наб. Карбышева, 22а, 24, 26, 26б.