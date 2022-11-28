В Калининграде добровольческий форум собрал более 300 человек

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде провели VIII Областной добровольческий форум.

Он объединил более 300 человек со всего региона: волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, представителей муниципальных добровольческих штабов, волонтеров и партнеров акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, представителей некоммерческих организаций и бизнеса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на форуме наградили лучших волонтеров года.

Также в рамках форума добровольцы прошли обучающие мастер-классы.

Организатором мероприятия 26 ноября на территории Дворца спорта «Янтарный» выступил Калининградский областной центр развития добровольчества при поддержке министерства молодежной политики региона.