В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 28 ноября, в течение дня более 20 улиц отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на пер. Трамвайный 13(д/сад №26),1-11,2-16,31-41,24-38,40-50,52, ул. Киевская 6-22,22а,25, - ул. Ген. Толстикова 15, ул. Батальная 42-54,62-68,70-86, ул. Автомобильная 15,20,21, ул. Щедина 19-25,29, ул. Дрожжевая 1, ул. З. Космодемьянской 2-8,14, ул. Аллея смелых 59, ул. К. Назаровой 6,16,29,17-19,31-37,39-49 , ул. Черниговская 16, ул. Чекистов 38-40,42-46,57-79,81,83а,93-107,111, ул. Мл. лейт. Родителева 1,2,12-22,11-21,27а,27б, ул. Чапаева 2б,6а,8а,12,22,25, пр-т Мира 77-79,81-87,91-91а,104-104а, пер. Каштановый 1,4, ул. Каштановая аллея 33а,37а, 42, ул. Огарёва 33б,33в, 38.

На ул. Ген. Карбышева 22-24,26б электричество отключат с 13.00 до 15.00.

С 13.30 до 18.00 будет отключён район улиц ул. Комсомольская 24-24а,26,28-32,25-27,29 (д/сад №10),33,35,37-41,38-40,42, ул. Чайковского 49-51,64,66,68, ул. К. Маркса 15-19,23,25,27,28,30-38, ул. Шиллера 24-28, 29-31,37, ул. Косм. Пацаева 5-7,11,14.

От холодного водоснабжения отключат:

- ул. Батальная 62-68,70,72-86 – с 9.00 до 20.00;

- ул. Чайковского 3,5-7,13,4-10,15,17, ул. Кирова 7, пр-кт Советский 9-11 – с 10.00 до 17.00;

- ул. Судостроительная 75 – с 10.00 до 11.00.